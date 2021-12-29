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December 29 2021 - 00:58

الخارجية الروسية: نهج موسكو يهدف إلى منع التصعيد في دونباس

منذ 52 mins 29 December، 2021
الخارجية الروسية
أخبار دولية - روسيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن نهج موسكو الرامي لضمان تنفيذ اتفاقيات مينسك حول تسوية النزاع في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا يهدف إلى منع التصعيد في المنطقة.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها حول النتائج الرئيسية للسياسة الخارجية في عام 2021، صدر يوم الثلاثاء، إن “الحفاظ على النهج المبدئي الرامي إلى ضمان تنفيذ طرفي النزاع الأوكراني الداخلي لاتفاقيات مينسك ساعد في منع وقع التصعيد العسكري في دونباس”.

وأضافت الخارجية الروسية أن تطبيق مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول تقديم المساعدة الإنسانية لسكان بعض المناطق في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك بشرق أوكرانيا، ساعد في التخفيف من حدة الوضع الاجتماعي والاقتصادي لسكان دونباس في ظل الحصار الذي فرضتها كييف.

المصدر: وكالة تاس

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