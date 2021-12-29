الخارجية الأميركية: واشنطن تدين قرار المحكمة العليا الروسية بشان حلّ جمعية ميموريال الدولية

أدانت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الاربعاء، قرار المحكمة العليا الروسية بشان حلّ جمعية “ميموريال” الدولية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، للصحفيين: ” ندعو إلى وضع حد للهجمات على المجتمع المدني في روسيا “.

وشدد برايس على أن واشنطن “تدين قرار المحكمة” بهذا الصدد.

هذا حكمت المحكمة العليا في روسيا، المس الثلاثاء، في دعوى مقدمة من مكتب المدعي العام بحل جمعية “ميموريال” الدولية (المعترف بها في روسيا كوكيل أجنبي)، وفقًا مراسل وكالة “سبوتنيك” من قاعة المحكمة.

ومن الجدير بالذكر أن المهام الأولى لمنظمة “ميموريال” منذ بدايتها، كانت تتلخص بمهمة رئيسية تتلخص بالبحث والتدقيق فيما يتعلق بعمليات القمع السياسي في روسيا والاتحاد السوفييتي السابق، أما اليوم فإن جمعية “ميموريال”، أو ما بات يعرف بمنظمة (ميموريال) الدولية، باتت تشرف حالياً على مجموعة من الأبحاث العالمية، وتتابع عملها التربوي في مجال التعليم وحقوق الإنسان من خلال نشاطاتها الموزعة على أكثر من 62 منظمة دولية، ضمن كلٍّ من روسيا، وبيلاروس، وألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وكازاخستان، ولاتفيا، وأوكرانيا.

المصدر: وكالة سبوتنيك