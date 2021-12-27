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December 27 2021 - 22:18

كبير المفاوضين الايرانيين يؤكد على تقديم ضمانات عينية بشأن رفع الحظر

منذ 36 mins 27 December، 2021
علي باقري كني
ايران - عربي وإقليمي

أكد كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري على ضرورة رفع جميع اشكال الحظر وتقديم ضمانات عينية بهذا الشأن من قبل الطرف الآخر والتحقق من هذه الخطوات.

واشار علي باقري کني الى التقدم الناجز في الجولة السابقة من المفاوضات مؤكدا في ذات الوقت على الاستعداد الكامل للوفد الايراني للمزيد من التعامل الجاد والدفع بالمفاوضات الى الامام.

وبدأت عصر اليوم الاثنين، الجولة الثامنة من محادثات فيينا الخاصة برفع الحظر برئاسة كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري ومساعد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي انريكي مورا.

المصدر: وكالة فارس

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