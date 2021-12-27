العراق: المحكمة الاتحادية ترد الطعن بنتائج الانتخابات

رفضت المحكمة الاتحادية في العراق الإثنين دعوى الطعن المقدمة بشأن إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) “المحكمة الاتحادية ردت خلال جلستها التي عقدت اليوم، دعوى الطعن بنتائج الانتخابات”.

وكان الشعب العراقي يترقب قرار “المحكمة الاتحادية العليا” بشأن الطعون الانتخابية التي قدمتها قوى “الإطار التنسيقي” ، بما فيها طلب إلغاء النتائج.

وكان الأمين العام لعصائب أهل الحق” الشيخ قيس الخزعلي، حذر من أن المحكمة الاتحادية تتعرض لضغوطات خارجية. وقال إن كان النظر بالطعون من اختصاص المحكمة فكان يفترض أن تعلنها من الجلسة الأولى، مشيرًا إلى أنّ الأدلة التي قدمتها الجهات المعترضة على نتائج الانتخابات بنيت على ملاحظات فنية دقيقة”.

المصدر: سبوتنيك