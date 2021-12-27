مولوي وقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإنتخاب أعضاء مجلس النواب

وقع وزير الداخلية والبلديات في لبنان بسام مولوي الاثنين مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإنتخاب أعضاء مجلس النواب.

وذلك وفقا للمواعيد التالية:

– اقتراع اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية، يوم الأحد الواقع فيه 15/5/2022.

– اقتراع الموظفين الذين سيشاركون بالعملية الإنتخابية، يوم الخميس الواقع فيه 12/5/2022.

– اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، يومي الجمعة الواقع فيه 6/5/2022 أو الأحد الواقع فيه 8/5/2022، وذلك بحسب مصادفة يوم العطلة الرسمية في الدول الجاري فيها الإقتراع.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام