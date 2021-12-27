مولوي وقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإنتخاب أعضاء مجلس النواب – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2021 - 15:20

مولوي وقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإنتخاب أعضاء مجلس النواب

منذ 1 ساعة 27 December، 2021
بسام مولوي
لبنان

وقع وزير الداخلية والبلديات في لبنان بسام مولوي الاثنين مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإنتخاب أعضاء مجلس النواب.

وذلك وفقا للمواعيد التالية:

– اقتراع اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية، يوم الأحد الواقع فيه 15/5/2022.
– اقتراع الموظفين الذين سيشاركون بالعملية الإنتخابية، يوم الخميس الواقع فيه 12/5/2022.
– اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، يومي الجمعة الواقع فيه 6/5/2022 أو الأحد الواقع فيه 8/5/2022، وذلك بحسب مصادفة يوم العطلة الرسمية في الدول الجاري فيها الإقتراع.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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