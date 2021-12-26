الجيش اللبناني: توقيف أشخاص في نيو سهيلة بتهمة تعاطي المخدرات وحيازتها – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2021 - 20:32

الجيش اللبناني: توقيف أشخاص في نيو سهيلة بتهمة تعاطي المخدرات وحيازتها

منذ 3 ساعة 26 December، 2021
شعار الجيش اللبناني
لبنان

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي:
“أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة نيو سهيلة – جبل لبنان داخل سيارة المواطنين (ش.ا)، (ش.ا) و(ك.ق) لإقدامهم على تعاطي المخدرات وحيازتها. كما دهمت دورية من المديرية المذكورة منزل المواطن (ت.ب) وأوقفته لإقدامه على تعاطي المخدرات وترويجها.
ضبط في السيارة والمنزل: 6,5 كلغ من الماريجوانا، 1,4 كلغ من حشيشة الكيف، مواد مخدرة، ميزان حساس، بندقية نوع بومب أكشن، صاعق كهربائي عدد 2، مبلغ من المال بالليرة اللبنانية والدولار الأميركي.
سلم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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