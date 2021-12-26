الخارجية الايرانية تؤكد ضرورة حل وتسوية قضايا المنطقة من قبل دولها

أكد مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية علي باقري كني ضرورة حل وتسوية قضايا المنطقة من قبل دولها، معربا عن امله بحل المشاكل القائمة عن طريق الحوار بين دول المنطقة. جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن للجنة المشتركة للمشاورات الاستراتيجية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وسلطنة عمان والذي عقد بطهران السبت بين مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية علي باقري كني ونظيره العماني الشيخ خليفة الحارثي.

واشار الجانبان الى قرب حلول الذكرى الخمسين لبدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، واعربا عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الثنائية وبذل الجهود لتطويرها على اساس الثقة المتبادلة. من جانبه، اشار الحارثي الى “دور ايران المحوري في تطورات المنطقة”، مؤكدا رغبة بلاده “كما في السابق بتنمية العلاقات الثنائية والاقليمية، إذ تؤكد على ضرورة المسارات السلمية من اجل ارساء السلام والاستقرار في المنطقة”. وقال إن “العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وسلطنة عمان ذات تأثيرات اقليمية ودولية وستستمر هذه العلاقات”.

وفضلا عن القضايا الثنائية، تباحث الجانبان بشأن القضايا الاقليمية والدولية من ضمنها مفاوضات فيينا وتبادلا وجهات النظر حول ضرورة الحل والتسوية السياسية لأزمة اليمن وحاجة المنطقة للحوار. وفي الختام تم التوقيع على محضر الاجتماع الثامن للجنة المشاورات الاستراتيجية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وسلطنة عمان من قبل مساعدي خارجية البلدين.

يذكر ان مساعد الخارجية الايراني للشؤون السياسية كان قد زار مسقط قبل عدة اشهر حيث اجرى محادثات مع المسؤولين العمانيين من ضمنهم وزير الخارجية بحث خلالها العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: فارس