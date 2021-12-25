4 إصابات بينها إصابة خطيرة بمواجهات مع الاحتلال في قرية برقة شمال غرب نابلس

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، مساء اليوم السبت، أن طواقمها تعاملت مع 4 إصابات بينها إصابة خطيرة في البطن وصلت مستشفى النجاح، خلال المواجهات المندلعة مع الاحتلال في قرية برقة شمال غرب نابلس.

بدوره، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني “إن 3 إصابات وقعت بالرصاص الحي، و10 آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة إلى 55 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع خلال المواجهات المندلعة مع الاحتلال في قرية بُرقة شمال غرب نابلس”.

وأفادت مصادر فلسطينية، بوقوع إطلاق نار من مقاومين استهدف قوات الاحتلال في قرية بُرقة شمال غرب نابلس وسط تكبيرات الشبان المتظاهرين في المكان.

وتحدث إعلام العدو عن إصابة جندي “إسرائيلي” بجروح في وجهه خلال مواجهات في قرية برقة شمال غرب نابلس.

وكان عشرات الشبان الفلسطينيين قد أصيبوا، بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت، أمس الجمعة، في برقة قضاء نابلس، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال التي أغلقت مداخل البلدة.

وأفادت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال انتشرت بشكل مكثف على مداخل بلدة برقة، تزامنا مع احتشاد عشرات الشبان داخل البلدة نصرة لسكانها ووقوفا إلى جانبهم لصد اعتداءات المستوطنين.

المصدر: فلسطين اليوم