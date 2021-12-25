النائبان حسن عز الدين وحسين جشي يقدمان التهاني بالأعياد المجيدة

جال عضوا كتلة الوفاء للمقاومة النائبان حسن عز الدين وحسين جشي على رأس وفد من حزب الله، على الكنائس المسيحية في مدينة صور مهنئين بالأعياد المجيدة.

بدأت الجولة في مطرانية الروم للموارنة، حيث قدم الوفد التهاني بالعيد للمطران شربل عبد الله، الذي شكر الوفد على هذه الزيارة الكريمة، متمنياً أن تكون هذه المناسبة خير وبركة على الجميع.

ومن ثم توجّه الوفد إلى مطرانية الروم الكاثوليك، فقدّم التهاني بالعيد للأب بشارة كتورة نائب المطران إيلي حداد، الذي شكر قيادة الحزب على محبتهم ومعايدتهم، وتمنى الوفد للمطران حداد ولرعيته أن ينعم هذا البلد بمزيد من المحبة والوئام والتلاقي لبناء الوطن الذي ينتظر منا الكثير.

وانتقل بعدها الوفد إلى مطرانية الروم الأرثوذكس فكان في استقبالهم الخوري نقولا باصيل، الذي شكرهم بدوره أيضاً على محبتهم لهذا الدار ولهذا الوطن الذي يمثل دائماً لقاء المسلمين والمسيحيين حول أعيادهم المشتركة.

وختام الجولة كانت في كنيسة اللاتين، حيث قدم الوفد التهاني بالعيد للأب طوني شكري.

المصدر: بريد الموقع