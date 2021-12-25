لليوم الـ131 على التوالي.. الأسير أبو هواش يواصل إضرابه عن الطعام بسجون العدو الاسرائيلي

يواصل الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش السبت اضرابه المفتوح عن الطعام في سجون العدو الإسرائيلي لليوم الـ131 على التوالي وسط تحذيرات من استشهاده في أي لحظة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني مساء الخميس إن “الأسير المضرب عن الطعام منذ 129 يوما، هشام أبو هواش فقد القدرة على الكلام والحركة”.

وكانت زوجة الأسير قد قالت في وقت سابق إن “وضع الأسير هشام الصحي بالغ الخطورة ويرفض اجراء أي نوع من الفحوصات”، وأضافت أن “الأسير هشام كان على كرسي متحرك والآن هو على سرير ويعاني من تدهور شديد على صحته وفقدان الذاكرة لساعات ولا يستطيع الكلام”.

يُشار إلى أن أبو هواش أعتقل في الـ27 من شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2020، وحوّلته سلطات العدو الاسرائيلي إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة شهور.

المصدر: فلسطين اليوم