لليوم الـ131 على التوالي.. الأسير أبو هواش يواصل إضرابه عن الطعام بسجون العدو الاسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 25 2021 - 09:44

لليوم الـ131 على التوالي.. الأسير أبو هواش يواصل إضرابه عن الطعام بسجون العدو الاسرائيلي

منذ 1 ساعة 25 December، 2021
الاسير ابو هواش
عربي وإقليمي - فلسطين

يواصل الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش السبت اضرابه المفتوح عن الطعام في سجون العدو الإسرائيلي لليوم الـ131 على التوالي وسط تحذيرات من استشهاده في أي لحظة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني مساء الخميس إن “الأسير المضرب عن الطعام منذ 129 يوما، هشام أبو هواش فقد القدرة على الكلام والحركة”.

وكانت زوجة الأسير قد قالت في وقت سابق إن “وضع الأسير هشام الصحي بالغ الخطورة ويرفض اجراء أي نوع من الفحوصات”، وأضافت أن “الأسير هشام كان على كرسي متحرك والآن هو على سرير ويعاني من تدهور شديد على صحته وفقدان الذاكرة لساعات ولا يستطيع الكلام”.

يُشار إلى أن أبو هواش أعتقل في الـ27 من شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2020، وحوّلته سلطات العدو الاسرائيلي إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة شهور.

المصدر: فلسطين اليوم

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة