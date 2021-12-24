الصحة العالمية: تم اكتشاف “أوميكرون” في 110 دول وسرعة انتشاره تفوق متحور “دلتا” – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2021 - 19:00

الصحة العالمية: تم اكتشاف “أوميكرون” في 110 دول وسرعة انتشاره تفوق متحور “دلتا”

منذ 11 mins 24 December، 2021
شعار منظمة الصحة العالمية
أخبار دولية - منظمات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن الإصابات بمتحور “أوميكرون” تم تسجيلها حتى الآن في 110 دول، وأكدت أن هذه السلالة تنتشر بشكل أسرع من “دلتا”، ولكنها قد تكون أقل حدة.

وذكر بيان لمنظمة الصحة العالمية أن المعطيات تشير إلى أن “أوميكرون” ينتشر أسرع بكثير من سلالة “دلتا”، وقد يكون أقل حدة، وأضافت أنه لا يُعرف بعد إلى أي مدى تساهم اللقاحات أو الإصابات السابقة بفيروس كورونا في تفادي خطورة الإصابة بمتحور أوميكرون.

وفي وقت سابق وصفت منظمة الصحة العالمية متحور “أوميكرون” بأنه متحوّر مثير للقلق، وذلك استنادا إلى أدلة بأنه يحتوي على عدة طفرات قد تؤثر على سلوك الفيروس.

ولا تزال هناك شكوك بخصوص “أوميكرون”، وثمة الكثير من الأبحاث الجارية بشأنه حاليا لتقييم مدى سرعة انتقاله، وشدته، وخطر تكرار الإصابة بالمرض.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية

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