مدينة صينية تسجل درجة حرارة 43 تحت الصفر…

تتعرض مناطق في شمال الصين إلى موجة باردة أدت إلى انخفاض درجات الحرارة في بعض المناطق التي سجل بعضها أكثر من 43 درجة تحت الصفر.

وذكرت ذلك صحيفة “الشعب” الصينية، اليوم الخميس، في تدوينة على “تويتر” قالت فيها إن مدينة موخه، الواقعة شمالي الصين، سجلت 43.5 درجة تحت الصفر.

وتعاني المدينة من طقس جليدي وموجة باردة تسببت في انخفاض درجة حرارتها إلى هذا المستوى الذي تم تسجيله أمس الأربعاء.

ونشرت الصحيفة صورا ترصد جانبا من الطبيعة وظروف الحياة في تلك المدينة التي اكتست بالجليد لكن أنشطتها الحياتية لم تتوقف.

يذكر أن المدينة التي تقع في أقصى شمالي الصين سجلت أدنى درجة حرارة في 40 عاما، في يناير/ كانون الثاني الماضي، عندما وصلت درجة الحرارة إلى 48.4 درجة تحت الصفر.

المصدر: سبوتنيك