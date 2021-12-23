بالصور.. سلسلة غارات لطيران العدوان السعودي على العاصمة صنعاء

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي، مساء الأربعاء، سلسلة غارات على العاصمة صنعاء ما أدى لتضرر عدد من منازل المواطنين اليمنيين.

وشن طيران العدوان 3 غارات على الأقل استهدفت منطقة السبعين السكنية.

كما شن طيران العدوان غارة استهدفت بشكل مباشر جسر السبعين تقاطع المصباحي.

وتضررت منازل المواطنين وسادت حالة فزع وخروج لبعض الأهالي من منازلهم جراء قصف طيران العدوان لمنطقة السبعين السكنية بالعاصمة.

هذا وتضرر مستشفى السبعين للأمومة والطفولة نتيجة استهداف طيران العدوان لحي السبعين السكني.

فيما نوهت الإدارة العامة للمرور إلى خروج طريق ميدان السبعين باتجاه ميدان التحرير، وشارع الستين من فوق وتحت جسر المصباحي بأمانة العاصمة صنعاء عن الخدمة وتوقف الحركة المرورية، إثر غارة للعدوان.

المصدر: المسيرة نت