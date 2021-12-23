مادورو: رصد 7 إصابات بمتحور “أوميكرون” في فنزويلا

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن رصد 7 إصابات بمتحور “أوميكرون” من فيروس كورونا في بلاده.

وأكد مادورو في خطاب متلفز له أمس الأربعاء، أن جميع الحالات تم تسجيلها لدى عائدين من الخارج.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت عن اكتشاف متحور “أوميكرون” من فيروس كورونا يوم 26 نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أن هذا المتحور الجديد يتسم بعدد كبير من الطفرات.

وتم رصد المتحور الجديد في أكثر من 100 دولة حول العالم، ومن المتوقع أن يصبح المتحور المهيمن في العالم قريبا.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 275 مليون حالة، وحصيلة الوفيات أكثر من 5.36 مليون شخص.

المصدر: وكالات