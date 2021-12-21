رياض سلامة: لا يمكن توحيد سعر الصرف بمعزل عن استقرار سياسي واتفاق مع صندوق النقد

أقر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار الأميركي المعتمد منذ العام 97 لم يعد واقعيا.

وفي حديث لوكالة الصحافي الفرنسية قال سلامة أنه “لا يمكن توحيد سعر الصرف بمعزل عن استقرار سياسي وقبل اتفاق مع صندوق النقد الدولي”، ورأى أن “حصول لبنان بموجب اتفاق مع الصندوق على دعم بين 12 و15 مليار دولار، سيساعد على تحريك الاقتصاد مجددا واستعادة الثقة”، وكشف أن “الاحتياطي الإلزامي لدى المصرف المركزي انخفض إلى 12,5 مليار دولار، وهو قادر على تمويل استيراد ما تبقى من السلع المدعومة لفترة تراوح بين ستة وتسعة أشهر”.

المصدر: أ ف ب