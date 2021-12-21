إيلون ماسك سيدفع ضرائب عن 2021 “أكثر من أميركي في التاريخ”‏

أعلن الملياردير، مؤسس شركتا “سبيس إكس” للصواريخ الفضائية و”تسلا” للسيارات الكهربائية، إيلون ماسك، عن أنه سدد خلال ‏العام الحالي ضرائب “أكثر من أي أميركي في التاريخ”.‏

وقال ماسك عبر حسابه على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي إنه سيدفع ضرائب في 2021 تزيد عن 11 مليار دولار طوال عام 2021، “لمن يتساءل، سأدفع أكثر من 11 مليار دولار كضرائب هذا العام”.

ويأتي إعلان إيلون ماسك بعد أن قالت السيناتور الأميركية، إليزابيث وارين، عبر “تويتر” الأسبوع الماضي إن “قانون الضرائب يجب أن يتغير بحيث سيدفع الحائز على لقب شخصية العام إيلون ماسك الضرائب فعلياً، يتوقف عن تحميل أي شخص آخر النفقات دون أن يردها إليه”.

وفي رد فوري على تغريدة وارن، الأسبوع الماضي، أشار ماسك إلى أنه سيدفع “ضرائب أكثر من أي أميركي في التاريخ هذا العام”.

المصدر: الميادين