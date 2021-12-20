حكم للعسكرية بالاشغال الشاقة المؤبدة والتجريد من الحقوق المدنية للإرهابي السوري خالد أحمد قرقوز

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة حكما بالأشغال الشاقة المؤبدة والتجريد من الحقوق المدنية بحق الإرهابي السوري خالد أحمد قرقوز الملقب بـ”خالد الزميل”، الذي حضر الى عرسال وانخرط في صفوف ما يسمى “لواء فجر الإسلام” الارهابي الذي كان يرأسه السوري عماد جمعة، والذي لدى إعتقاله من قبل القوى الأمنية بتاريخ الأول من آب 2014، تولى قرقوز قيادة هذه المجموعات الإرهابية وقام بمهاجمة مراكز الجيش اللبناني ومخفر الدرك في عرسال، حيث قتل وخطف عسكريين سلمهم الى السوري عمر رباح الذي اقتادهم واحتجزهم في جرود ميرا.

وكانت مديرية المخابرات في الجيش قد أحالت قرقوز في كانون الثاني من العام 2017 الى القضاء المختص لإنتمائه الى تنظيم داعش الإرهابي في جرود عرسال، ومشاركته في الإعتداءات على مراكز الجيش.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام