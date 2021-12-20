برلين: نناقش مقترحات روسيا حول ضمانات الأمن مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي والناتو

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية الاثنين أن برلين تناقش المقترحات الروسية بشأن ضمانات الأمن مع جميع شركائها في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. وخلال موجز صحفي قالت المتحدثة باسم الوزارة أندريا زاسه “بطبيعة الحال نناقش هذه المقترحات المقدمة من قبل روسيا والتي قامت روسيا بنشرها مع جميع شركائنا في الاتحاد الأوروبي والناتو”. وأشارت المتحدثة إلى أهمية أن تتم مناقشة هذه المقترحات ضمن إطار “الصيغ القائمة”.

وفي وقت سابق نشرت روسيا مشروعين لمعاهدة مع الولايات المتحدة واتفاقية مع الناتو، قد تم تسليمهما لواشنطن وشركائها. وتتضمن هاتان الوثيقتان بنودا حول بلورة ضمانات الأمن المتبادلة في أوروبا وعدم نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في مدى إطلاق نيران الصواريخ من كلا الطرفين، والتخلي عن توسع الناتو شرقاً، بما في ذلك عبر تقديم العضوية في الحلف لجمهوريات سوفيتية سابقة.

ومما تقترحه روسيا في هذين المشروعين أن يقدم الناتو لها ضمانات لعدم حصول أوكرانيا على عضوية الحلف. وكان سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قال سابقا إن رفض الناتو والولايات المتحدة الاستجابة لمطالب موسكو المتعلقة بضمان الأمن قد يؤدي إلى تصعيد جديد للمواجهة بين الطرفين.

المصدر: روسيا اليوم