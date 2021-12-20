الذهب يحوم قرب أعلى مستوياته في 3 أسابيع بسبب أوميكرون – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2021 - 12:20

الذهب يحوم قرب أعلى مستوياته في 3 أسابيع بسبب أوميكرون

منذ 55 mins 20 December، 2021
اقتصاد - صفحات منوعة

استقرت أسعار الذهب يوم الاثنين مقتربة من أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع الذي سجلته الأسبوع الماضي إذ عززت المخاوف من سرعة انتشار المتحور أوميكرون من فيروس كورونا الإقبال على شراء المعدن النفيس كملاذ آمن للقيمة. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1798.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0807 بتوقيت جرينتش، في حين هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1800.10 دولار للأوقية. وفي الجلسة السابقة ارتفع سعر الذهب إلى أعلى مستوياته منذ 26 نوفمبر تشرين الثاني.

وعادة ما ينظر للذهب باعتباره وسيلة تحوط من التضخم والاضطرابات الجيوسياسية لكن من شأن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لسعر الفائدة أن يزيد من تكلفة اقتناء الذهب الذي لا يدر عائدا.

وتراجعت الأسهم الآسيوية مع تفشي حالات أوميكرون التي أدت إلى فرض قيود جديدة في أوروبا.

وهبطت الفضة 0.2 بالمئة إلى 22.31 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم بنحو واحد بالمئة إلى 1699.17 دولار، في حين تراجع البلاتين واحد بالمئة كذلك إلى 921.48 دولار للأوقية.

المصدر: رويترز

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