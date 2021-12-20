السيد الحوثي: النظام السعودي الذي يغلق أجواء اليمن على أبنائه يفتح أجواءه لرئيس وزراء العدو الإسرائيلي

قال قائد أنصارالله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي إن النظام السعودي الذي يغلق أجواء اليمن على أبنائه يفتح أجواء السعودية ومكة والمدينة لرئيس وزراء العدو الإسرائيلي في زيارته للإمارات.

كلام السيد الحوثي جاء خلال لقائه وفودا قبلية واجتماعية من محافظات مأرب وشبوة والبيضاء، وخلال اللقاء اكد السيد الحوثي أن الزيارات واللقاءات في ظل التصدي للعدوان لها أهميتها في تعزيز الروابط بين أبناء شعبنا.

وأضاف انع على عاتق الوجاهات الاجتماعية والقبيلية مسؤولية تعزيز حالة الاخاء والتفاهم بين أبناء البلد وسد الباب على دعاة الفرقة.

المصدر: المسيرة نت