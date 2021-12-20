السيد الحوثي: النظام السعودي الذي يغلق أجواء اليمن على أبنائه يفتح أجواءه لرئيس وزراء العدو الإسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 20 2021 - 01:34

السيد الحوثي: النظام السعودي الذي يغلق أجواء اليمن على أبنائه يفتح أجواءه لرئيس وزراء العدو الإسرائيلي

منذ 2 ساعة 19 December، 2021
السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي
اليمن - عربي وإقليمي

قال قائد أنصارالله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي إن النظام السعودي الذي يغلق أجواء اليمن على أبنائه يفتح أجواء السعودية ومكة والمدينة لرئيس وزراء العدو الإسرائيلي في زيارته للإمارات.

كلام السيد الحوثي جاء خلال لقائه وفودا قبلية واجتماعية من محافظات مأرب وشبوة والبيضاء، وخلال اللقاء اكد السيد الحوثي أن الزيارات واللقاءات في ظل التصدي للعدوان لها أهميتها في تعزيز الروابط بين أبناء شعبنا.

وأضاف انع على عاتق الوجاهات الاجتماعية والقبيلية مسؤولية تعزيز حالة الاخاء والتفاهم بين أبناء البلد وسد الباب على دعاة الفرقة.

المصدر: المسيرة نت

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة