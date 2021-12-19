امطار غزيرة وسيول ورياح شديدة غداً مع انخفاض بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية، أن يكون الطقس في لبنان اليوم الاحد غائما جزئيا الى غائم احيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الجبال و في الداخل و ارتفاع بسيط على الساحل، مع تساقط أمطار متفرقة خاصة جنوب البلاد و رياح شديدة خاصة في المناطق الشمالية لتقارب ال 90 كم/س، و من المتوقع ان يشهد الطقس انفراجات واسعة خلال النهار، كما نحذر من تكون الجليد على الطرقات في المناطق الداخلية و الجبلية خلال الليل وساعات الصباح الأولى. يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.

– الحال العامة: يستمر تأثير المنخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية باردة على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الخميس بحيث سيشهد انفراجات واسعة اليوم الاحد ليعود فيتعمق شرقا تحت تأثير كتلة هوائية أشد برودة تعيد إليه النشاط اعتبارا من فجر غد الاثنين مع أمطار غزيرة وسيول وعواصف رعدية ورياح شديدة تتجاوز ال100 كلم/س شمال البلاد.

نحذر من تطاير اللوحات الاعلانية وحدوث سيول نتيجة الامطار الغزيرة يوم غد، ومن ارتفاع موج البحر.

الطقس المتوقع في لبنان:

– الإثنين: غائم إجمالا مع درجات حرارة متدنية دون معدلاتها الموسمية وامطار متفرقة تكون غزيرة خاصة في المناطق الشمالية ومترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تقارب ال 100 كم/س ويرتفع موج البحر لحدود ال 5 أمتار.

(نحذر من تشكل السيول على الطرق، ومن تطاير اللوحات الإعلانية وارتفاع موج البحر).

– الثلاثاء: غائم مع بقاء درجات الحرارة متدنية وتساقط امطار متفرقة تكون غزيرة احيانا مع احتمال حدوث برق ورعد و رياح ناشطة تشتد في المناطق الشمالية لتصل الى 70 كلم/س صباحا.

تتساقط الثلوج على ارتفاع يقارب ال 1500متر و مافوق مع بقاء تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.

– الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع بقاء درجات الحرارة متدنية ودون اي تعديل يذكر مع تساقط امطار متفرقة . تتساقط الثلوج على ارتفاع يقارب ال 1500متر و مافوق مع بقاء تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح: على الساحل 11 الى 18 درجة، على الجبال من 6 الى 11 درجة، في الداخل من 6 الى 9 درجات.

– الرياح السطحية: جنوبية سرعتها بين 45 و 70كلم/س وتصل شمال البلاد لحدود ال 90 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 65% .

– حال البحر: هائج الى عاصف غدا.

– حرارة سطح الماء: 21 درجة.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية