منظمة الصحة العالمية تكشف سبب تأخير الموافقة على “سبوتنيك V” – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2021 - 11:32

منظمة الصحة العالمية تكشف سبب تأخير الموافقة على “سبوتنيك V”

منذ 57 mins 19 December، 2021
لقاح سبوتنيك
أخبار دولية - منظمات

قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس، إن سبب تأخير موافقة المنظمة على لقاح “سبوتنيك V”، يتعلق بالتقييم المستمر للملف الفني وفي انتظار مزيد من المعلومات.

ورفضت هاريس، الزعم بأن منظمة الصحة العالمية ترخص حصرا اللقاحات الغربية، وأشارت إلى أن المنظمة اعترفت بلقاحات من الصين والهند.

وأشارت إلى أنه بالنسبة لبعض اللقاحات الغربية، تستغرق هذه العملية أيضا وقتا طويلا.

في أوائل تشرين اول / أكتوبر، قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، إنه تم تخطي كل العوائق في منظمة الصحة العالمية المتعلقة بالموافقة على “سبوتنيك V”، وبقيت بعض الإجراءات الإدارية.

في وقت لاحق، أشار مدير صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف، إلى أن الصندوق ينتظر الموافقة من المنظمة خلال الشهرين المقبلين.

المصدر: وكالة نوفوستي

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