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December 18 2021 - 16:34

الصحة الفلسطينية: 5 وفيات و165 إصابة جديدة بكورونا

منذ 1 ساعة 18 December، 2021
العلم الفلسطيني
عربي وإقليمي - فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة السبت انه تم تسجيل 5 وفيات و165 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الكيلة إلى أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس 6، الخليل 21، بيت لحم 32، جنين 11، رام الله والبيرة 28، نابلس 8، طولكرم 3، ضواحي القدس 1، أريحا والأغوار 8، قطاع غزة 55”.

وأضافت الكيلة أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: “طوباس 13، الخليل 68، بيت لحم 48، جنين 9، رام الله والبيرة 51، نابلس 18، طولكرم 14، سلفيت 1، أريحا والأغوار 4، قطاع غزة 120″، وتابعت “تم تسجيل 3 وفيات في الخليل وحالة في بيت لحم نتيجة الإصابة بفيروس كورونا وحالة في قطاع غزة”.

المصدر: فلسطين اليوم

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