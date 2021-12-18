طائرات حربية روسية وبيلاروسية تنفذ دوريات مشتركة

أعلنت وزارة دفاع بيلاروس، إن مجموعة من المقاتلات والقاذفات الروسية والبيلاروسية نفذت دورية مشتركة أخرى على الحدود الجوية للدولة الاتحادية.

وأضافت الوزارة، في بيان السبت “يتم تنفيذ دوريات جوية مشتركة فوق المجال الجوي لحدود الدولة الاتحادية، باستخدام القاذفات الاستراتيجية من طراز تو -22 إم 3 التابعة للقوات الجوية والفضائية الروسية”. وذكرت الوزارة، أن مقاتلات متعددة المهام من طراز “سو-30 س م” روسية وبيلاروسية، رافقت القاذفات خلال هذه المهمة. ونشرت الوزارة البيلاروسية، مقطع فيديو لهذه الدورية المشتركة.

المصدر: روسيا اليوم