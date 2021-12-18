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December 18 2021 - 12:00

الخارجية الروسية: انسحاب موسكو وواشنطن من “الأجواء المفتوحة” سيقلص فعاليتها بشكل حاد

منذ 46 mins 18 December، 2021
الخارجية الروسية
أخبار دولية - روسيا

أعلنت الخارجية الروسية، أن انسحاب الولايات المتحدة وروسيا من معاهدة الأجواء المفتوحة، سيقلص فعاليتها بشكل حاد إذ ستنخفض المنطقة التي تشملها، بنحو 80٪.

وأضافت الوزارة، في بيانها “نحن نحترم قرار الدول المشاركة المتبقية في المعاهدة بمواصلة العمل وفقا لها. لكن نتيجة انسحاب الولايات المتحدة وروسيا منها، ستنخفض مساحة شمولها بنحو 80 في المائة، وسيقل عدد المهمات المخطط لها لعام 2022 بشكل حاد جدا”. وشددت الوزارة الروسية، على أن واشنطن بالذات تتحمل المسؤولية الكاملة عن تدهور نظام المعاهدة.

وأشارت الوزارة إلى أن روسيا قررت المشاركة في المعاهدة بهدف تعزيز الأمن الدولي. ووفقاً للبيان، نفذت روسيا على مدار 20 عاما 646 مهمة مراقبة وسمحت بتنفيذ 449 رحلة مراقبة فوق أراضيها، وذلك من أصل 1580 – وهو أكبر عدد من بين جميع الدول الأطراف في المعاهدة.

المصدر: سبوتنيك

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