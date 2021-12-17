وزير الخارجية الباكستاني: جدول أعمال الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي لا يشمل الاعتراف بحكومة طالبان

أعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، الجمعة أن “جدول أعمال الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي لا يشمل مسألة الاعتراف بحكومة طالبان”.

وقال قريشي للصحفيين ” المجتمع الدولي مستعد لدعم الأفغان لكن لديه بعض التحفظات منها ضرورة مراعاة حقوق الإنسان والضمان لسحق الشبكات المتطرفة، مشيرا إلى أنه ينبغي لطالبان إزالة هذه التحفظات”. وأكد قريشي “على ضرورة دعم المجتمع الدولي للأفغان وسط اندلاع أزمة إنسانية حادة، وهناك مخاوف أن 97 بالمئة من الأفغان قد يصلون تحت خط الفقر في حلول منتصف عام 2022 المقبل”، مضيفاً ” أن جلسة العمل لاجتماع وزراء خارجية المنظمة ستكون مغلقة بينما يخاطب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الجلسة الافتتاحية للاجتماع”.

وفي سياق متصل، أكدت المصادر في الخارجية الباكستانية مشاركة 27 وزيرا للخارجية في الاجتماع منهم وزراء خارجية المملكة العربية السعودية وإيران وتركيا وماليزيا وإندونيسيا ووزراء خارجية دول آسيا الوسطى، كما أن المشاركة الأميركية والروسية والصينية ستكون على مستوى مبعوثين خاصين لهذه الدول، ويتوقع أيضاً مشاركة ألمانيا وكندا واليابان وأستراليا بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات الدولية المانحة.

المصدر: سبوتنيك