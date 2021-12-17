مصلحة الليطاني: استدعاء معتدين على عقارات في يحمر وختم “ستوك” بالشمع الاحمر

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان لها الجمعة انه “بعد اقدام عدد من الاشخاص على سرقة كميات من الاتربة والرمل من العقارات ذات الرقم (1570،1571،1572) التابعة لاستملاك المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في منطقة يحمر العقارية سندا للمرسوم رقم 14733/2005، اتخذت الاجهزة المختصة الاجراءات القانونية لجهة استدعاء المعتدين وملاحقتهم والتحقيق معهم وحجز الياتهم وختم الستوك بالشمع الاحمر، بناء على اشارة النيابة العامة المالية بموجب المحضر رقم 302/51 تاريخ 2021/12/16 مخفر القرعون”.

واشار البيان الى ان “المصلحة كانت قد تبلغت إشارة سعادة النائب العام التمييزي القاضي غسان الخوري من خلال ضابط التحقيق في شعبة المعلومات، تتضمن نقل ملكية كامل الستوك القائم على استملاكها لمصلحة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بوصفها مؤسسة عامة بموجب المحضر المسجل برقم 1446/302 تاريخ 18/11/2021 “.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام