بدء الاجتماعات التحضيرية للخبراء قبيل اجتماع لجنة فيينا المشتركة للإتفاق النووي

وافاد مراسل وكالة “ارنا” من فيينا، أن اجتماع اللجنة المشتركة سيعقد وفقا للجدول الزمني المعلن في تمام الساعة 2:00 بعد الظهر بتوقيت فيينا (4:30 مساء بتوقيت طهران) بهدف تلخيص نتائج مفاوضات الأسبوع الماضي على مستوى كبار الخبراء المفاوضين من اطراف الإتفاق النووي.

وبعد انطلاق هذه الجولة من المفاوضات الخميس الماضي باجتماع اللجنة المشتركة، بدأت الوفود العمل على النصوص من أجل تقليص الخلافات. ولم تقتصر مناقشة النصوص على فرق العمل بل اجرى الطرفان مفاوضات مكثفة في اطر ومستويات مختلفة في مجال رفع الحظر والقضايا النووية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي في بيان صدر صباح الجمعة، أن اللجنة المشتركة المعنية بخطة العمل المشتركة الشاملة (الإتفاق النووي) ستجتمع اليوم مرة أخرى بحضور الأطراف شخصيا في فيينا. وسيترأس اللجنة المشتركة نائب الأمين العام / المدير السياسي لخدمة العمل الخارجي في الإتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، نيابة عن الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل. وسيحضر الاجتماع ممثلون من الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيران.

وأضاف البيان، “سيواصل المشاركون مناقشة آفاق العودة المحتملة للولايات المتحدة إلى الإتفاق النووي ونوعية ضمان التنفيذ الكامل والفعال للاتفاق من قبل جميع الأطراف”.

وفي سياق متصل، كتب كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، في تغريدة له الجمعة، عبر حسابه الخاص على “تويتر” “بعد مشاورات مع وفود أخرى، التقيت مع إنريكي مورا بعد ظهر أمس لتقييم الوضع ومناقشة المسار المستقبلي”. وأكد في تغريدته “لقد أحرزنا تقدما جيدا هذا الأسبوع”، مضيفاً “بعد توقف لبضعة أيام، سنواصل المفاوضات”.