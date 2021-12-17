وفد من لجنة الاسير سكاف زار الجبهة الشعبية مهنئا بذكرى انطلاقتها

زار وفد من لجنة الأسير يحيى سكاف، أحد أبطال عملية الشهيدة دلال المغربي يتقدمه جمال سكاف، شقيق الأسير، مكتب الجبهة الشعبية، في مخيم نهر البارد، مهنئا الجبهة بذكرى انطلاقتها الـ 54، والتقى مسؤول الجبهة في الشمال أحمد غنومي وعددا من أعضاء قيادتها.

وقال سكاف “إن الجبهة الشعبية التي انطلقت من أجل تحرير فلسطين، وقدمت قادتها ومناضليها ومقاتليها شهداء، لا تزال تتقدم الصفوف، في معركة التحرير والعودة والحرية لفلسطين وشعبها، محييا الأمين العام الأسير أحمد سعدات ورفاقه في قيادة الجبهة”.

بدوره، رحب غنومي بسكاف، وقال” إن الأسير يحيى سكاف ابن بلدة بحنين اللبنانية، الذي أرعب الاحتلال ببطولته في عملية الشهيدة دلال المغربي سيبقى في ضمير الشعب الفلسطيني، وفي وجدان كل عربي شريف يرفض مخططات التطبيع والتعايش مع الاحتلال الصهيوني في فلسطين”.

ثم قدم سكاف هدية للجبهة الشعبية، وهي كتاب عن الأسير يحيى سكاف، بعنوان “يحيى ما زال حيا” وقدم غنومي له كتاب “صدى القيد” للأمين العام أحمد سعدات وكتاب “خلل طفيف في السفرجل” للأسير أحمد تيسير عارضة .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام