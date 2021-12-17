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December 17 2021 - 08:36

المعهد الوطني الأمريكي للأمراض المعدية: “أوميكرون” المتحوّر الأكثر عدوى

منذ 1 ساعة 17 December، 2021
أوميكرون
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أعلن مدير المعهد الوطني الأمريكي للأمراض المعدية أنتوني فاوتشي أنّ متحور “أوميكرون” هو الأكثر قابلية للانتشار من المتحورات المسجلة من فيروس كورونا.

وقال فاوتشي خلال مؤتمر فيديو للغرقة التجارية الأمريكية، إن “هذا هو المتحور الأكثر قابلية للانتقال من متحورات كوفيد التي تعاملنا معها حتى الآن”.

وأضاف أن مضاعفة عدد الإصابات بمتحور “أوميكرون” تستغرق 3 أيام فقط.

ورجّح أن متحور “أوميكرون” سيكون المتحور المهيمن في الولايات المتحدة قريبًا، لكن في الوقت الحالي لا يزال متحور “دلتا” في موقع الصدارة.

المصدر: روسيا اليوم

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