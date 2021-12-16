إعادة 9 أطفال روس على متن طائرة من سوريا

أعلنت أمينة مظالم الأطفال، ماريا لفوفا بيلوفا، أن طائرة تقل على متنها 9 أطفال روس من المعسكرات في سوريا ودار الأيتام في دمشق، هبطت في مطار تشكالوفسكي بالقرب من موسكو.

وقالت لفوفا بيلوفا للصحفيين: “تمت إعادة 8 أطفال من المخيمات اليوم ، بالإضافة إلى طفل واحد من ملجأ في دمشق. تتراوح أعمارهم من 6 إلى 17 عامًا ، وجميعهم من داغستان. وقد تم نقلهم على متن سيارات الإسعاف إلى الشافي للفحص الصحي، بما في ذلك كشف الكوفيد، ومن المقرر تسليمهم للأقارب بعد الحجر الصحي”.

ويذكر أنه بدأ العمل على تحديد مكان مواطنين قاصرين من روسيا الاتحادية، والموجودين على أراضي العراق وسوريا وإعادتهم إلى وطنهم في صيف عام 2017، وقد بدأ هذا العمل بناء على توجيهات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقد تم إنشاء لجنة خاصة مشتركة بين الإدارات للمساعدة في عودة الأطفال إلى وطنهم تحت إشراف أمين مظالم الأطفال.

المصدر: سبوتنيك