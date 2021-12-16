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December 16 2021 - 18:56

روسيا تخفض استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية

منذ 1 ساعة 16 December، 2021
روسيا تخفض استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية
أخبار دولية - روسيا

قلصت موسكو خلال شهر تشرين الاول / أكتوبر الماضي استثماراتها في أذون وسندات الخزانة الأمريكية، ويأتي ذلك في ظل سياسة العقوبات التي تتبعها الولايات المتحدة ضد روسيا.

وتظهر أحدث بيانات نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية أن روسيا باعت خلال شهر أكتوبر الماضي سندات أمريكية بواقع 198 مليون دولار إلى 3.72 مليار دولار.

ووفقا لبيانات الوزارة الأمريكية فإن معظم السندات التي تمتلكها روسيا هي سندات قصيرة الأجل.

ولا تصنف روسيا ضمن قائمة أكبر مالكي أذون وسندات الخزانة الأمريكية، إذ بدأت منذ العام 2018 بتقليص استثماراتها في هذه السندات، حينها بلغت حيازة روسيا من السندات 96 مليار دولار.

ومعظم أذون وسندات الخزانة الأمريكية تملكها اليابان والصين، إذ تمتلكان 1320.4 مليار دولار و1065.4 مليار دولار على التوالي.

المصدر: روسيا اليوم

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