جماعات مسلحة تقتحم مقر المجلس الرئاسي بالعاصمة الليبية

اقتحمت جماعات مسلحة اقتحمت، مساء الأربعاء، مقر المجلس الرئاسي بالعاصمة الليبية طرابلس. ونقلت وسائل إعلام ليبية عن شهود عيان أن “مجموعات مسلحة تسيطر على محيط مقر رئاسة الوزراء في طرابلس”.

وتأتي هذه التطورات في وقت تزداد الضبابية حول إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر، بعد أن أرجأت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات موعد نشر القائمة النهائية للمرشحين والذي كان مقررا السبت الماضي إلى أجل غير مسمى.

وعلى الرغم من تأكيد الحكومة على استعدادها لإجراء الانتخابات في موعدها، إلا أن تأجيل إعلان القائمة النهائية يحرم المرشحين من حقهم القانوني بالحصول على مدة أسبوعين قبل الجولة الأولى من الاقتراع لإطلاق حملاتهم الانتخابية بشكل رسمي.

المصدر: موقع روسيا اليوم