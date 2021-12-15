إصابات بين الفلسطينيين باعتداء العدو الاسرائيلي بمخيم العروب بالضفة المحتلة

أصيب الأربعاء عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام والمدمع خلال مواجهات مع قوات العدو الاسرائيلي بمخيم العروب شمال الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “قوات الاحتلال اقتحمت المخيم ونصبت حواجز عسكرية ثابتة داخله، ما ادى الى اندلاع مواجهات بين الفتية وقوات الاحتلال التي رشقتهم بوابل من الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، تم إسعافهم ميدانيا”.

وأضافت المصادر ان “قوات الاحتلال قامت الليلة الماضية بتركيب منصة لإطلاق قنابل الغاز على البرج العسكري المقام على مدخل المخيم، وباشرت بإطلاق الغاز بكثافة خلال هذه المواجهات”، وتابع ان “نصب الاحتلال للحواجز والنقاط العسكرية داخل المخيم سيرفع وتيرة واعتداءات جنود الاحتلال بحق المواطنين، وسيزيد معاناتهم وحركتهم اليومية”.

المصدر: فلسطين اليوم