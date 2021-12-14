منذ 4 أشهر.. أسير فلسطيني يواصل إضرابه عن الطعام بسجون العدو الاسرائيلي

يواصل الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش (40 عاما) من بلدة دورا قضاء الخليل بالضفة المحتلة، معركة الأمعاء الخاوية منذ 4 شهور احتجاجا على اعتقاله الإداري.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان لها الثلاثاء أنه “بالرغم من خطورة الوضع الصحي الذي يمر به الأسير أبو هواش ودخوله مرحلة حرجة، إلا أن محاكم الاحتلال تواصل تعنتها ورفضها الاستجابة لمطلب الأسير بإنهاء اعتقاله الإداري، بل على العكس أصدرت قبل يومين قراراً بتثبيت أمر الاعتقال الإداري الصادر بحقه ومدته 4 شهور”.

وذكرت الهيئة أن “إدارة سجون الاحتلال تحتجز الأسير أبو هواش حالياً داخل ما يسمى سجن عيادة الرملة بحالة صحية مأساوية”، وتابعت “هو يعاني من هزال واضح وانخفاض حاد بالوزن، وبالكاد يستطيع الكلام، كما يشتكي من أوجاع حادة بكافة أنحاء جسده لا سيما أطرافه السفلية التي بات لا يشعر بها ولا يستطيع الوقوف على قدميه ويتنقل على كرسي متحرك”.

وأعربت الهيئة عن قلقها على حياة الأسير أبو هواش، محملة “سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصيرة خاصة أنه بات معرضاً لفقدان حياته في أي لحظة”.

المصدر: فلسطين اليوم