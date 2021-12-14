فايزر تعلن عن نتائج إيجابية جدا لفاعلية عقارها المضاد لكوفيد

أكدت شركة فايزر اليوم، أن عقارها المضاد لكوفيد-19 يخفف بنسبة 90 في المائة احتمال الوفاة من الإصابة بالفيروس لدى الأشخاص المعرضين للخطر، إذا أخذت الحبة في الأيام الأولى التي تلي ظهور أعراض المرض، بحسب الاختبارات السريرية، حسبما افادت “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وتستند النتائج الى الاختبارات التي أجريت على المشاركين كافة، أي 2200 شخص، مؤكدة النتائج الأولية التي أعلنتها فايزر في مطلع تشرين الثاني.

لم تسجل أي وفاة بين الذين تلقوا العلاج. وكان المشاركون غير ملقحين وعرضة لأخطار عالية لتطور حالات خطيرة من كوفيد-19.

وأشارت الشركة إلى أن علاجها الذي سيسوق تحت اسم “باكسلوفيد” يفترض ان يكون فاعلا أيضا ضد متحورة أوميكرون.

وقال المدير العام لفايزر ألبرت بورلا في بيان: “هذا الأمر يؤكد قدرة هذا الدواء الذي من شأنه انقاذ أرواح مرضى في العالم”.

وأضاف أن “المتحورات المقلقة مثل أوميكرون زادت من الحاجة الى خيارات متاحة أمام هؤلاء الذين يصابون بالفيروس”.

وتستخدم حبوب فايزر فئة من مضادات الفيروسات تسمى “مثبطات الأنزيم البروتيني” تمنع عمل إنزيم أساسي لتكاثر الفيروس.

في المقابل، يمكن وصف حبة أو قرص بسرعة للمريض الذي سيأخذها بسهولة في المنزل. وتتطلب علاجات فايزر ومجموعة ميرك، التي طورت ايضا حبة لمعالجة الإصابة بكوفيد-19، والتي تتسبب بآثار جانبية قليلة، أخذ 10 جرعات مدى 5 أيام.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية