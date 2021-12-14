قوى الأمن: توقيف عصابة عالية الإحتراف بجرائم الإحتيال وترويج العملة المزيّفة طالت عددًا كبيرًا من الشركات التجارية

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي: “في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم في مناطق لبنانيّة عدّة، وبعد أن كثرت أعمال النصب والاحتيال، وترويج العملات المزيّفة ضمن نطاق محافظة جبل لبنان، بحيث تقوم عصابة مجهولة الهوية باستهداف الشركات والمحلات التجارية، عبر شراء بضائعها بطريقة احتيالية عن طريق بطاقات هوية مزورة، وباستخدام أموال مزيّفة بطريقة عالية الاحتراف.

على أثر ذلك، كثفت القطعات المختصة اجراءاتها الميدانية والاستعلامية في أماكن حصول العمليات المذكورة، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التّي قامت بها دوريّات الشعبة، تمكنت من تحديد هوية جميع أفراد العصابة الذين تبيّن أنهم من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا نصب واحتيال وسرقة وتزوير وهم كل من:

ح. ي. (مواليد عام ١٩٥٧، لبناني)

س. ي. (مواليد عام ١٩٨٤، لبناني) مطلوب بموجب خلاصتي حكم بجرم تزوير

ح. م. (مواليد عام ١٩٤٣، مكتوم القيد) مطلوب للقضاء بموجب 4 مذكّرات عدليّة بجرائم تزوير وترويج عملة مزيّفة.

ح. م. مواليد عام ١٩٤٧، لبناني) مطلوب للقضاء بموجب 4 مذكّرات عدليّة بجرائم تزوير وترويج عملة مزيّفة.

بتاريخي 7 و8-12-2021، نفّذت قوة من الشعبة مداهمة للمنزل الذي يتواجد فيه الاول والثاني في محلة وطى المصيطبة، وبالتزامن، اوقفت الثالث قرب المنزل المذكور، كما أوقفت الرابع في محلة طريق الجديدة.

وبتفتيشهم والمنزل عثر بحوزتهم على:

– مبلغ مالي مزيّف قدره 9750 دولارًا أميركيًّا من فئة الـ 50 دولار.

– ختم يستخدم لختم الأموال المزيّفة.

– 6 هواتف، وشريحتي خطوط خليوية تستخدم في أعمال النصب والاحتيال.

– بطاقتي هوية، وبيانين قيد افرادي مزورين يستخدمان من قبل الموقوفين الثاني والثالث.

– سيارتين، الأولى نوع “شيفروليه”، والثانية نوع “رينو”، تستخدمان في العمليات الإجراميّة.

وبالتزامن مع عمليات التوقيف، تم ضبط البضائع المسروقة التي جرى بيعها ضمن مناطق مار الياس وعين الرمانة وهي عبارة عن:

-76 بطارية للطاقة الشمسية

– 22 لوحًا للطاقة الشمسية

– 4 محوّلات كهربائية

– 27 برميلاً من مواد منع النش.

وقُدِّرَت قيمة البضائع بحوالي 25.000 دولار أميركي.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بتنفيذ أكثر من عشر عمليات نصب واحتيال بحقّ شركات تقوم ببيع ادوات كهربائية، ولوازم طاقة شمسية، وخرضوات، من خلال شراء كميات من البطاريات، والمكيفات، ولوازم طاقة شمسية، ومواد لعزل النش من مناطق عدّة في محافظة جبل لبنان، ويقومون بدفع ثمن هذه البضائع بالمبالغ المالية المزيّفة التي بحوزتهم، ومن ثم يقومون ببيع هذه البضائع للمحال التجارية في بيروت وقبض ثمنها.

كما اعترفوا انهم سرقوا بالطريقة الاحتيالية ذاتها عدة أشخاص وشركات بحوالي 34.000 دولار أميركي مزيّف، واستأجروا محلاًّ في منطقة سبلين مستخدمين هويتين مزورتين لوضع البضائع في داخله لحين تصريفها.

أجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختصّ”.

المصدر: قوى الامن الداخلي