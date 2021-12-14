جولة للنائب حسن عز الدين على الفعاليات الدينية في مدينة صور

جال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الشيخ حسن عز الدين على رأس وفد من حزب الله على الفعاليات الدينية في مدينة صور.

بداية الجولة كانت في مسجد السيد عبد الحسين شرف الدين في المدينة، حيث التقى النائب عز الدين إمام المسجد الشيخ حسين اسماعيل، فتم التطرق إلى مختلف القضايا التي تشهدها الساحة اللبنانية، وتبادلا الرأي حول الانتخابات وعرضا شؤوناً تتعلق بحاجات المدينة على المستويات كافة.

ومن ثم انتقل النائب عز الدين والوفد المرافق له إلى منزل الشيخ علي حب الله، وبعدها إلى منزل السيد محمد الغروي في المدينة، حيث كانت مناسبة تم التشديد فيها على ضرورة التكاتف جميعاً والوقوف إلى جانب المستضعفين في بلدنا لنمرر هذه المرحلة الصعبة، كما جرى التطرق إلى الوضع السياسي وأسباب عدم انعقاد الحكومة التي باتت واضحة للجميع، فضلاً عن التدخلات الخارجية بالشأن اللبناني وأثرها السلبي على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية على جميع المكونات اللبنانية.

ختام الجولة كانت دار الفتوى في المدينة، حيث التقى النائب عز الدين والوفد مفتي صور ومنطقتها الشيخ مدرار الحبال بحضور رئيس دائرة أوقاف صور الشيخ عصام كساب.

وبعد الترحيب بالوفد، قال الشيخ الحبال لقد كانت مناسبة وفرصة للتباحث في الأمور العامة والأحوال التي تمر بها البلاد، وهي أحوال صعبة، وتحتاج لتكاتف وتعاون بين الجميع للخروج من الشدة التي تعاني منها البلاد والناس، ونسأل الله تعالى أن يوحّد الصفوف، وأن يجمع الكلمة، وأن يجتمع الجميع على العمل لإخراج البلاد من الأزمة التي يعاني منها الجميع.

المصدر: موقع المنار