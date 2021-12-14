عبداللهيان: ايران مستعدة للوصول الى اتفاق جيد في مفاوضات فيينا

أكد وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان استعداد الجمهورية الإسلامية الايرانية للوصول الى اتفاق جيد في مفاوضات فيينا، “للاستفادة الكاملة من المزايا الاقتصادية للاتفاق النووي وتبديد هواجس الطرف الآخر”.

وأشار أمير عبداللهيان، في اتصال هاتفي الاثنين مع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، الى العلاقات الايجابية بين البلدين وارادتهما في استمرار وتطوير وترسيخ العلاقات الثنائية والتعاون الاقليمي والدولي، ونقل تحيات رئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية لسلطان عُمان.

كما نوه وزير الخارجية الايراني الى المفاوضات الجارية في فيينا، قائلاً إن “الجمهورية الاسلامية الايرانية على استعداد للوصول الى اتفاق جيد للاستفادة الكاملة من المزايا الاقتصادية لاتفاق العام 2015 (الاتفاق النووي) وتبديد هواجس الطرف الآخر، وإن البرنامج النووي الايراني ستتم تابعته بما يتناسب مع الاتفاق النووي ازاء الغاء الحظر”.

دعم عمان للاتفاق النووي

من جانبه، أشار وزير الخارجية العماني خلال الاتصال الهاتفي الى دعم مسقط للمفاوضات النووية، لافتاً إلى أن “تأكيد ايران على الجدية والاهتمام بالوصول الى نتيجة من المفاوضات، أمر يبعث على التفاؤل”، معلنا أن بلاده تجري مشاورات في هذا المجال.

المصدر: ارنا