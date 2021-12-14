مصر تسجل 799 إصابة و44 وفاة جديدة بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 14 2021 - 04:18

مصر تسجل 799 إصابة و44 وفاة جديدة بكورونا

منذ 1 ساعة 14 December، 2021
مركز للتطعيم ضد فيروس كورونا في مصر
عربي وإقليمي - مصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء امس الاثنين، عن تسجيلها 799 إصابة و44 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19″.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 799، مقارنة مع 863 في بيانات الأحد، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 369997.

وذكر مجاهد أن”وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 44 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، بعد أن تم رصد 45 حالة في إحصائية الأحد، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 21104  أشخاص”.
كما أفاد مجاهد بخروج 1321 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين 307926 شخصا.

المصدر: روسيا اليوم

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة