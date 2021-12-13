العدو الاسرائيلي يعيد عشرات العائلات الفلسطينية المتوجّهة لزيارة أبنائها الأسرى

قال نادي الأسير الفلسطيني الاثنين إن سلطات العدو الإسرائيلي أعادت العشرات من عائلات الأسرى المتوجّهة لزيارة أبنائها في سجون “هداريم، وبئر السبع، وعوفر”، وذلك للمرّة الثّالثة، بادعاء عدم تلقيهم الجرعة الثالثة من اللقاح المضادّ لفيروس “كورونا”.

ونقل النادي عن عائلات الأسرى قولهم إن “العديد منهم تلقّوا بالفعل اللقاح ولكن حواجز الاحتلال العسكرية تقوم بإنزالهم من حافلات الصّليب الأحمر التي تقلّهم، علماً أنّ إدارة سجون الاحتلال لم تعلن عن تغيير إجراءاتها فيما يتعلّق بالزّيارة”، وطالب “لصّليب الأحمر الدولي الذي يتولّى المسؤولية الأولى عن تنظيم الزيارات، وكافة الجهات المختصّة بذلك، بأخذ دوره الحقيقي في تأمين زيارة الأهالي دون عراقيل”.

وأشار النادي إلى أنه “حتى بعد تلقي عائلات الأسرى للقاح سابقا فرض الاحتلال تعقيدات إضافية على الزيارة واستغل الوباء لفرض المزيد من الحرمان وتحويل بعض الإجراءات المؤقتة إلى سياسات ثابتة”.

المصدر: وكالة وفا