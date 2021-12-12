مستشفى رفيق الحريري: 26 حالة حرجة ولا وفيات بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2021 - 20:04

مستشفى رفيق الحريري: 26 حالة حرجة ولا وفيات بكورونا

منذ 59 mins 12 December، 2021
مستشفى رفيق الحريري
لبنان

أفاد التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا بوجود 26 حالة حرجة ولا وفيات.

وجاء في التقرير:
عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:
Pfizer: 2022

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 295 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 47.

– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 10.

– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1436 حالة شفاء.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 26.

– حالات وفاة:0.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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