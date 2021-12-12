مستشفى رفيق الحريري: 26 حالة حرجة ولا وفيات بكورونا

أفاد التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا بوجود 26 حالة حرجة ولا وفيات.
وجاء في التقرير:
عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:
Pfizer: 2022
– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 295 فحصا.
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 47.
– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 10.
– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2.
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1436 حالة شفاء.
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0.
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 26.
– حالات وفاة:0.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام