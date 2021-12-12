بلدية بيروت: خبر بقايا اللحوم المرمية غير صحيح إطلاقا

ردت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، على خبر يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مفاده أن البلدية عثرت على بقايا لحوم حيوانات غير مخصصة للاستهلاك البشري، مرمية في مستوعبات النفايات في مدينة بيروت.

وأعلنت أنه “حرصا منها على الصدقية، يهمها أن توضح للرأي العام أن هذا الخبر غير صحيح اطلاقا، ولا يمت الى الحقيقة بصلة، والهدف منه ترويع المواطنين في مدينة بيروت، وأن هذه الحادثة حصلت في إحدى الدول خارج لبنان، وليس كما يشاع في مدينة بيروت، وقد تم فبركة الخبر والتعديل عليه للإيحاء أن الحادثة حصلت في العاصمة بيروت”.

وطمأنت أهالي مدينة بيروت وسكانها، أنه “بناء للتوجيهات الدائمة لمحافظ المدينة القاضي مروان عبود ضرورة السهر على سلامة المواطنين وصحتهم، تقوم الدوائر المختصة في البلدية، المرتبطة بسلامة الغذاء وبشكل يومي بمؤازرة فوج حرس بيروت والقوى الأمنية بجولات فجائية على المحال والمؤسسات والملاحم في المدينة للتأكد من صحة وسلامة المواد والأغذية التي يتم بيعها للمواطنين”.

كما لفتت نظر رواد مواقع التواصل الاجتماعي الى “عدم الانجرار وراء تلك الشائعات والأخبار المفبركة لانها تشوه صورة المدينة”.

وتمنت على صحفات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية “التي تسرعت ونشرت اخبارا مغلوطة وغير صحيحة، التأكد من الخبر قبل نشره او تداوله بين العامة واستيقاء المعلومات الصحيحة من مصدرها في بلدية بيروت من خلال دائرة العلاقات العامة المصدر الرسمي الوحيد المخول نشر الأخبار والبيانات العائدة للبلدية، كي لا يتكرر نشر مواد غير صحيحة تتضمن اتهامات باطلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام