الهيئة السياسية للتيار الصدري تبحث مع القادة الأمنيين ثلاثة ملفات مهمة

بحثت الهيئة السياسية للتيار الصدري ، اليوم السبت، مع القادة الأمنيين ثلاثة ملفات مهمة. وذكر بيان للهيئة أنه “استناداً إلى توجيهات زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر،استضافت الهيئة السياسية للتيار الصدري برئاسة الدكتور أحمد المطيري مجموعة من القيادات الأمنية المهمة”.

وأشار البيان الى أن “رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري ناقش مع القيادات الأمنية أمن الحدود والمنافذ الحدودية والابتزاز الالكتروني” ، موجهاً “بعقد اجتماعات متكررة لدراسة كافة الثغرات”.

وأكد المطيري حسب البيان على “ضرورة إزالة المعوقات لضمان تأمين حدود البلد وفرض السيطرة الكاملة على منافذه” ، مشيراً إلى “أهمية الحفاظ على هيبة الدولة ومحاربة الفساد”. ودعا رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري إلى “متابعة عمليات الابتزاز الالكتروني ووجوب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بردعها والقضاء عليها”.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية