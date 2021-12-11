اتحاد علماء المقاومة: الأحداث ستكشف المتربصين شرا بها

دعا رئيس “الإتحاد العالمي لعلماء المقاومة” الشيخ ماهر حمود، في بيان اليوم عن انفجار برج الشمالي، الجهات المسؤولة إلى أن “تتحرى الحقيقة قبل إصدار المواقف والتعامل مع سلاح المقاومة، في حال وجد، في أي مكان كشأن مقدس، وليس كمرتكب مشبوه نتربص أخطاءه لنبحث عن إدانة مفترضة له”.

وقال “تنفيذا للتعليمات الأميركية – الصهيونية، يقوم دائما بعض الأطراف اللبنانيين المرتبطين، باستغلال أي حادث لتشويه المقاومة بكل فصائلها، ولاحظنا ردات الفعل السريعة الصادرة عن جهات سياسية وإعلامية، أكثرها مشبوه، وسارعوا جميعا إلى إدانة سلاح المقاومة قبل التحقق من حقيقة الأمر”.

ولفت إلى أن “الأحداث المتلاحقة ستكشف تباعا المتربصين شرا بالمقاومة، وتكشف نواياهم المبيتة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام