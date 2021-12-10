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December 10 2021 - 17:16

بوتين بحث مع لوكاشينكو العلاقات الثنائية بين البلدين

منذ 42 mins 10 December، 2021
بوتين ولوكوشينكو
أخبار دولية - روسيا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي جرى الجمعة مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، قضايا الساعة في العلاقات الثنائية والتحديات التي تواجهها روسيا وبيلاروس.

وجاء الاتصال الهاتفي مباشرة بعد انعقاد اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى لدول الاتحاد، الذي يضم روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان.

في مطلع ديسمبر/كانون الاول الجاري، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزمة خامسة من العقوبات ضد بيلاروس، والتي طالت 17 شخصية و11 مؤسسة.

وفي وقت سابق، شدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستواصل تقديم المساعدة للشعب البيلاروسي في مواجهة الضغوط المستمرة والمحاولات من الخارج لزعزعة الوضع في بيلاروس.

المصدر: روسيا اليوم

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