لا تعديل في سعر بطاقات التشريج ، ولكن..

الجراح أوعز الى شركتي الخلوي إبلاغ الموزعين بإعادة بطاقات التشريج إذا عاد العمل بقانون الضرائب

أوعز وزير الاتصالات جمال الجراح الى شركتي “ألفا” و”تاتش” ضرورة “إبلاغ الموزعين المعتمدين لديهما انه في حال اعاد المجلس الدستوري العمل بقانون الضرائب (خاصة بالضريبة على بطاقات التشريج والخطوط المسبقة الدفع مهما كانت قيمتها)، يترتب على الموزعين إعادة ما تبقى لديهم من بطاقات تشريج وخطوط مسبقة الدفع الى الشركتين واستبدالها ...