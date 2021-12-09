محافظ بيروت تفقد مكان قسطل المياه المنفجر في راس النبع

أعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية مدينة بيروت في بيان أنه “عند الساعة 15,00 من فجر يوم الخميس 09/12/2021، انفجر قسطل مياه تحت الارض عائد لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في منطقة رأس النبع، شارع محمد الحوت، نتج عنه انخساف كبير في الطريق العام حيث ابتلعت الحفرة إحدى السيارات المدنية الموجودة في المكان، كما وصلت المياه الى المواقف السفلية لمبنى فليفل وغمرت عددا من السيارات المركونة”.

أضاف البيان: “على الفور، بناء على توجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، عمل رجال فوج اطفاء بيروت بالتعاون مع الدوائر الفنية المختصة في مصلحة الهندسة في بلدية بيروت على معالجة مبدئية للمشكلة، وتم العمل على سحب المياه من موقف المبنى وإقفال الطريق أمام السيارات وتسييج موقع الحفرة وقد اقتصرت الاضرار على الماديات”.

وختم: “تفقد المحافظ عبود موقع الحادث واطلع من مهندسي البلدية على الوضع الحالي للمشكلة، مؤكدا أن قسطل المياه الذي انفجر لا علاقة لبلدية بيروت به وهو من صلاحيات مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وأبى المحافظ عبود أن يقع الضرر على المواطنين، وأعطى توجيهاته اللازمة للدوائر الفنية في بلدية بيروت بضرورة الاسراع في معالجة المشكلة وإنهاء الأعمال ورفع الضرر عن المواطنين في المنطقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام