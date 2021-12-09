كازاخستان: اللقاء حول سوريا في “نور سلطان” سيبحث أفق عمل اللجنة الدستورية

أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية أن اللقاء حول سوريا المزمع في مدينة نور سلطان أواخر هذا الشهر، سيناقش أفق عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف.

وقالت الوزارة إن “الأطراف ستبحث آفاق عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف من أجل تحفيز العملية التفاوضية تحت إشراف الأمم المتحدة”، وأضاف أن “الأطراف ستبحث أيضا الوضع الراهن في سوريا والقضايا المتعلقة بالحفاظ على الهدوء في مناطق وقف التوتر، وذلك تنفيذا للاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا ضمن إطار عملية أستانا”.

وذكرت الوزارة أنه “من المقرر أيضا عقد جلسة لفريق العمل المعني بالمحتجزين بمشاركة الدول الضامنة (لعملية أستانا) وهي روسيا وتركيا وإيران، وكذلك الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر”، وأشارت إلى أن “البيان الختامي الصادر عن اللقاء سيتم نشره في وسائل الإعلام الرسمية”.

وستشارك في المشاورات الثنائية والثلاثية التي ستستضيفها العاصمة الكازاخية نور سلطان (أستانا سابقا) يومي 21 و22 ديسمبر/كانون الاول الجاري، وفود روسيا وتركيا وإيران والحكومة والمعارضة السوريين، كما يتوقع حضور مراقبين عن الأمم المتحدة والأردن ولبنان والعراق.

المصدر: روسيا اليوم