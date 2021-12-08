نص مخادع على “واتس آب” قد يكلّف المستخدمين أموالا طائلة!

حُذّر مستخدمو “واتس آب” من حملة رسائل احتيال اكتُشفت حديثا كلفت الضحايا ما يقرب من 50000 جنيه إسترليني في غضون بضعة أشهر.

ودفع شخص واحد، على وجه الخصوص، أكثر من 3000 جنيه إسترليني للمحتالين بعد خداعه للاعتقاد بأنه تلقى رسالة من ابنه يطلب المساعدة. وتبدأ رسائل “واتس آب” المتداولة حديثا إما بعبارة “Hello Mum” أو “Hello Dad”، قبل أن تقول إن هناك حاجة إلى تحويل الأموال بشكل عاجل.

ويقول المحتالون إنهم يراسلون من رقم مختلف لأن هواتفهم فقدت، ويطلبون المال إما للحصول على هاتف محمول جديد أو لدفع فاتورة على وجه السرعة كما يُزعم.

وسُلّط الضوء على هذا التهديد الجديد من قبل Action Fraud، المركز الوطني للإبلاغ عن الاحتيال والإبلاغ الإلكتروني في المملكة المتحدة. وبين أغسطس وأكتوبر، أبلغ عن تقارير عن عملية الاحتيال هذه لخبراء الاحتيال، ما كلف الضحايا 48356 جنيها إسترلينيا في المجموع.

المصدر: اكسبريس